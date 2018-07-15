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حوادث

تأجيل محاكمة 21 محاميا في قضية إهانة القضاء بمغاغة إلى 15 أغسطس

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:47 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
ايمن رياض
أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر ماجد منير، محمد مصطفى هارون، ومحسن الشيمى، محاكمة 21 محاميًا من أبناء مركز مغاغة، متهمين بإهانة القضاء إلى جلسة 14 أغسطس لاستكمال المرافعة.

ناقشت هيئة المحكمة التقرير المقدم من هيئة الإذاعة والتليفزيون، بشأنها مضاهاة أصوات المتهمين بمقاطع الفيديو المرفقة بأوراق القضية، والاستماع إلى دفوع المتهمين.

وكانت المحكمة استعمت في جلسة يوم 23 مايو الماضى، إلى مرافعة الدكتور نبيل عبد السلام رئيس هيئة الدفاع عن المحامين، الذي استعرض بعض وقائع القضية ونفى مشاركة عددًا من المحامين المتهمين.

يذكر أن نيابات شمال المنيا قد أحالت فى نوفمبر 2015، 20 من المحامين إلي محكمة الجنايات بتهم التعدى على رئيس نيابة مغاغة وتعطيل العمل داخل مؤسسة قضائية والتظاهر ضد السلطة القضائية، وإحداث الشغب، وتعطيل مصالح المواطنين، وبدأت أولى جلسات المحاكمة فى يناير 2017 بحضور 19 محاميًا بينهم سيدة، وتخلف أحد المحامين لسفره خارج البلاد.

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