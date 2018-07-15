تنسيق الثانوية العامة 2018.. حقوق القاهرة تعلن شروط الالتحاق بأقسام اللغات

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة الشروط الداخلية للالتحاق بأقسام اللغات بها، بتنسيق الجامعات 2018، لطلاب الثانوية العامة 2018.



وأوضحت الكلية أنه يشترط للقبول بقسم اللغة الانجليزية أن يكون الطالب حاصل بحد أدنى على 80% من اللغة الإنجليزية ومرشح لحقوق انتظام، وعدد الطلاب الذي تم قبولهم في القسم 200 طالب في العام السابق تقريبًا ويتم ملئ استمارة الرغبة للدخول بالقسم بمبلغ 300 جنية تقريبًا ومكان الدراسة في فرع الكلية بالشيخ زايد، ولا يوجد امتحان للقبول بالقسم على عكس القسم الفرنسي وبالنسبة للمصروفات فتقدر بـ 12500 جنيه في الاعوام السابقه .



أما عن القسم الفرنسي بكلية الحقوق فيشترط لقبول للطالب، وهو أن يكون الطالب خريج مدرسة فرنسية لغتها الأولى فرنسي، و لابد من كونه حاصل على مجموع كلية حقوق انتظام، ثم يجري اختبار تحريريًا موضوع من المركز الثقافي الفرنسي فيدفع هناك رسوم الامتحان، ويعقد الامتحان ثم يمتحن شفوي من قبل مدير القسم الفرنسي والمصري، على أن تكون مصروفات القسم في العام 12200 جنيه.

