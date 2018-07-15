قتلي وجرحى خلال اقتحام متظاهرين لمقر تيار الحكمة في المثنى

أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط عدد من القتلى والجرحى خلال محاولة اقتحام متظاهرين لمقر تيار الحكمة في محافظة المثنى العراقية.



وقالت المصادر - وفقا لما ذكرته قناة (الإخبارية) العراقية اليوم /الأحد/ - : "إن عددا من المتظاهرين أحرقوا مقرات أحزاب الدعوة والفضيلة والحكمة، فيما حاول آخرون اقتحام مبنى محافظة المثنى".



وكانت مصادر إعلامية قد أفادت، في وقت سابق، بإصابة 10 أشخاص خلال تفريق القوات العراقية متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية، حيث إن الديوانية تنضم إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار والنجف التي شهدت مواجهة واحتجاجات واسعة النطاق مع تفشي البطالة وسوء الخدمات.