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ثقافة

"جزيرة الوحش والملعون" بثقافة جنوب سيناء

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:00 م
صدى البلد
طارق موسى
أقام بفرع ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم البقناة وسيناء الثقافى أنشطة متعددة بدأت بفعاليات الورش الفنية بمركز شباب الساحل بالطور العاصمة, وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، حيث بدأت بورشة للفنون التشكيلية بعنوان "فن الماندالا", مستهدفة الشريحة العمرية دون ال 18 سنة من الجنسين , للتدريب على عمل تصميمات هندسية بسيطة مستوحاة من فن الماندالا التى تعود أصولها إلى الثقافة الهندي

أعقبها ورشة أشغال مرأة للتدريب على عمل البوك الحريمى "المحفظة الشخصية" وشنطة القماش, بطريقة تدوير الخامات, واستخدام بعض أنواع من الأقمشة المستعملة, لتصنيع منتج جديد يأتى هذا ضمن أنشطة النادى النسائى لقسم الدراسات والبحوث بالمديرية.

كما اقيم العرض المسرحى بعنوان "جزيرة الوحش الملعون" لفرقة مسرح الطفل على خشبة مسرح قصر ثقافة طور سيناء, بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث .

العرض تأليف الكاتب رجب سليم, أشعار محمد عبد القادر, ألحان وتوزيع موسيقى للمايسترو أحمد العجمى, استعراضات عثمان لطفى, إخراج جمال مهران مسئول المسرح بمديرية الثقافة.

كما اقام بمركز شباب الساحل بالطور العاصمة, احتفالًا باليوم العالمى للشباب فعاليات فنية وثقافية متنوعة بدأت بورشة رسم حر للأطفال دون ال 18 سنه من الجنسين, لعمل رسومات حرة تعبر عن الإحتفال باليوم العالمى للشباب , أعقبها ندوة بعنوان "الشباب وتجديد روح الأمة" أدارها الإعلامى أبوالسعود أبو الفتوح, مدير إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم, بحضور مدير الشئون الثقافية بالمديرية ومدير قصر الطور, تحدث خلالها د. عبد الله حلمى عن الطفولة والشباب ودوره الرئيسى فى تقدم الأمم, ثم أختتمت الفعاليات بعرض فنى لفرقة كورال أطفال طور سيناء.

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