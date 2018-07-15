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حوادث

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بالقناطر الخيرية

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:52 م
انهيار عقار
انهيار عقار
إبراهيم الهوارى
لقى شخص مصرعه داخل حفرة بمنزل قديم في القناطر الخيرية أثناء قيامه وآخرين بالتنقيب عن الآثار حيث أصيب بالاختناق داخل حفرة ونقله زملاؤه إلى المستشفى وتوفي فور وصوله وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية إشارة من مستشفى القناطر العام بوصول "طارق.ط" صاحب محل جثة هامدة ومصاب بكدمات وخدوش بالجسد وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية وتبين أنه في أثناء تنقيب المتوفى وبصحبته "حسن.ع" سائق و"أحمد.م" صاحب مخزن فراشة و"عمرو.ح" عامل عن الآثار داخل منزل أحدهم.

وأثناء نزول المتوفى داخل الحفرة مدعيا أنه أحد المشايخ الروحانيين ولديه القدرة لاكتشاف ما بداخل باطن الأرض من آثار أصيب باختناق داخل الحفرة لعدم وجود أكسجين كافى ونقله أصحابه إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفي عقب وصوله وتمضبط المتهمون واعترفوا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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