تجارة عين شمس تعلن الدراسات العليا للعام الدراسي 2017/ 2018

أعلن الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، نتائج الدراسات العليا للعام الدراسي 2017-2018، حيث وصلت نسبة نجاح الدبلومات الفرقة الأولى : 75.57%، وجاءت نسبة الفرقة الثانية 87.35% ، بينما بلغت نسبة نجاح تمهيدى الماجستير ( إدارة) 75.7% ، و نسبة نجاح تمهيدى الماجستير (محاسبة) 60.7% ، نسبة نجاح تمهيدى الماجستير (الاقتصاد) 80.16% ، نسبة نجاح تمهيدى الماجستير (احصاء) 80.8 % ، نسبة نجاح تمهيدى الدكتوراه ( ادارة) 80.12 % ، و نسبة نجاح تمهيدى الدكتوراه (محاسبة) 82 % ، نسبة نجاح تمهيدى الدكتوراه (اقتصاد) 89% ، نسبة نجاح تمهيدى الدكتوراه (احصاء) 100 % .



وأوضحت الدكتورة هيام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اعلان النتائج بالكلية سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 19/7/2018، علي أن يتم فتح باب تقديم الالتماسات بدءا من يوم الاحد الموافق 22/7/2018 وحتى الخميس الموافق 2/8/2018.



وأعلنت "وهبة" عن أن فتح باب التقدم للإلتحاق ببرامج الدراسات العليا الاكاديمية للدبلومات والماجستير والدكتوراة للعام الدراسي الجديد 2018 -2019، سوف يبدا من يوم الاحد الموافق 26/8/2018 وحتى الخميس الموافق 27/9/2018 .