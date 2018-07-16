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ثقافة

قصور الثقافة تشارك بملتقى عروض الطفل

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بأربعة في ملتقى عروض الطفل على مسرح متروبول بالعتبة، والذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو على هامش المهرجان القومي للمسرح.

تبدأ مشاركات الهيئة بعرض "حنان في بحر المرجان" لفرع ثقافة أسوان يومي 22 و23 يوليو الجاري في الثامنة مساء والعرض قصة الراحل محمود ثابت، وتأليف سعيد حجاج، وإخراج عمر حمزة.

وفي يوم 24 و25 يوليو الجاري يشارك فرع ثقافة بورسعيد بالعرض المسرحي "رحلة في أعماق البحار" إخراج محمد العشري.

كما يشارك فرع ثقافة الغربية يومي 26 و27 يوليو الجاري بالعرض المسرحي "غابة الأذكياء"، تأليف محمد نوح، إخراج أشرف فجل.

وفي يومي 28 و29يشارك فرع ثقافة دمياط بالعرض المسرحي "لعبة الحب" تأليف أسعد بيصار وإخراج عبد الله أبو النصر.

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