ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الصيادلة تخاطب الصحة بشأن تقلد أعضائها للمناصب القيادية والإدارية

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:42 م
صدى البلد
آيات أحمد
أرسل الدكتور محى الدين عبيد نقيب الصيادلة اليوم الأحد ثلاثة خطابات لوزارة الصحة بشأن حقوق الصيادلة فى الترقى الوظيفى وتقلد المناصب القيادية والإدارية بالوزارة وقطاعتها المختلفة التابعة لها ، حيث أثبت الصيادلة كفاءتهم بالمهام الموكلة إليهم فى التخصصات الإدارية المختلفة بالوزارة .

وطالب نقيب الصيادلة فى الخطاب الأول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالموافقة على إضافة مؤهل بكالوريوس الصيدلة ضمن الهيكل الوظيفى للوظائف الإدارية التى سبق اعتماد وظائفها القيادية بدءًا من منسق حتى مدير إدارة بالإدارات الأتيه الإدارة العامه للطب الوقائى ، الإدارة العامة للرعاية الأساسية ، إدارة رعاية الأمومة والطفولة ، الصحة المدرسية.

ووجه "عبيد"، الخطاب الثانى إلى اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية لمطالبته بالموافقة على توثيق بطاقات الوصف الوظيفي لبعض الوظائف القيادية والإشرافية بموازنة وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالدرجة (أولى – ثانية) شرط التأهيل العلمي من (بكالوريوس طب وجراحة) إلى مؤهل عال مناسب في مجال (الطب والجراحة – الصيدلة) والتي تم إرجائها لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون 81 والتي صدرت واعتمدت في يناير 2018 .

بينما طالب نقيب الصيادلة الدكتور أحمد محيي رئيس اللجنة العليا للتكليف مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتخصيص منصب مسؤل تدريب عن قسم الصيدلة بكل مديرية وذلك لوضع الإحتياجات التدريبية الخاصة بقسم الصيدلة من الجانب الفنى والإداري ، وذلك بناءً على التوصيف الوظيفى المعدل والذى أشار الى تولى الصيادلة للمناصب القيادية والإشرافية والتى تتضمن ادارة التدريب .

جدير بالذكر أن هذه المخاطبات تأتى تنفيذًا لتوصيات اجتماع لجنة الصيادلة الحكوميين برئاسة الدكتورة رانيا صقر والذى عقد أمس السبت وناقش ملف التوصيف الوظيفى واعداد ملف لاستكمال الوظائف التى لم يتم ادراجها فى القرار السابق ، وتم الاتفاق على عرض الملف بعد استكماله على النقيب العام .

ترشيحاتنا

هنا الزاهد: ارتداء الحجاب وراء قبولي المشاركة في مسلسل أيوب

بشري سارة.. لقاء الأهلي والإسماعيلي في انطلاق الدوري بجماهير.. فيديو و صور

لحظة تسليم بوتين راية مونديال 2022 لأمير قطر.. فيديو

ضبط سلاح مضاد للطائرات بقرية حمرا دوم فى قنا

رسميا.. محمد صلاح يقود معسكر ليفربول في أمريكا

الزمالك يرحب برحيل طارق حامد في حالة واحدة

انفجار في كابول نجم عن هجوم انتحاري

كارثة.. احذرى البيض الصيني منتشر فى الأسواق يسبب تلف المخ والتسمم الغذائى

بث مباشر .. انطلاق حفل ختام كأس العالم في روسيا 2018

تنسيق الثانوية 2018.. التعليم العالي: استنفاذ رغبات المرحلة الأولى للقطاع الطبي وأماكن شاغرة بالهندسي

البرلمان يقر منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بـ 7ملايين جنيه كحد أدنى..صور

مفاجأة.. نابولي رفض ضم كريستيانو رونالدو قبل يوفنتوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفطف بورسعيد يعود بعد غياب 30 عاما.. صور

شاهد.. مي سليم بكامل أناقتها بعد الانفصال عن وليد فواز

97 % وعاملة تظلم .. منى السيد: أنا مظلومة ودي مش درجاتي .. فيديووصور

ألمانيا تسلم مصر مشروع المكتبة المتنقلة.. فيديو وصور

شكاوى من البطء في تظلمات طلاب الثانوية بسوهاج .. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. ماذا قال المصريون عن نهائي كأس العالم
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.. 63.81% نسبة النجاح هذا العام.. 10 محافظات خالية من المخالفات.. بدء تلقي التظلمات بعد غد ولمدة شهر.. ودراسة تعميم البوكليت على المرحلتين الابتدائية والإعدادية
حضري غريبة الورود على طريقة غادة التلى
ضبط المتهمين في واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية.. فيديو
مارادونا: قلبي فلسطيني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟