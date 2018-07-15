الصيادلة تخاطب الصحة بشأن تقلد أعضائها للمناصب القيادية والإدارية

أرسل الدكتور محى الدين عبيد نقيب الصيادلة اليوم الأحد ثلاثة خطابات لوزارة الصحة بشأن حقوق الصيادلة فى الترقى الوظيفى وتقلد المناصب القيادية والإدارية بالوزارة وقطاعتها المختلفة التابعة لها ، حيث أثبت الصيادلة كفاءتهم بالمهام الموكلة إليهم فى التخصصات الإدارية المختلفة بالوزارة .



وطالب نقيب الصيادلة فى الخطاب الأول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالموافقة على إضافة مؤهل بكالوريوس الصيدلة ضمن الهيكل الوظيفى للوظائف الإدارية التى سبق اعتماد وظائفها القيادية بدءًا من منسق حتى مدير إدارة بالإدارات الأتيه الإدارة العامه للطب الوقائى ، الإدارة العامة للرعاية الأساسية ، إدارة رعاية الأمومة والطفولة ، الصحة المدرسية.



ووجه "عبيد"، الخطاب الثانى إلى اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية لمطالبته بالموافقة على توثيق بطاقات الوصف الوظيفي لبعض الوظائف القيادية والإشرافية بموازنة وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالدرجة (أولى – ثانية) شرط التأهيل العلمي من (بكالوريوس طب وجراحة) إلى مؤهل عال مناسب في مجال (الطب والجراحة – الصيدلة) والتي تم إرجائها لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون 81 والتي صدرت واعتمدت في يناير 2018 .



بينما طالب نقيب الصيادلة الدكتور أحمد محيي رئيس اللجنة العليا للتكليف مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتخصيص منصب مسؤل تدريب عن قسم الصيدلة بكل مديرية وذلك لوضع الإحتياجات التدريبية الخاصة بقسم الصيدلة من الجانب الفنى والإداري ، وذلك بناءً على التوصيف الوظيفى المعدل والذى أشار الى تولى الصيادلة للمناصب القيادية والإشرافية والتى تتضمن ادارة التدريب .



جدير بالذكر أن هذه المخاطبات تأتى تنفيذًا لتوصيات اجتماع لجنة الصيادلة الحكوميين برئاسة الدكتورة رانيا صقر والذى عقد أمس السبت وناقش ملف التوصيف الوظيفى واعداد ملف لاستكمال الوظائف التى لم يتم ادراجها فى القرار السابق ، وتم الاتفاق على عرض الملف بعد استكماله على النقيب العام .