ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

توم واستون يرغب في تقديم عرض لاستضافة انجلترا لكأس العالم 2030

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:27 م
صدى البلد
ا ش ا
أعرب نائب زعيم حزب العمال البريطاني توم واستون، اليوم الأحد، عن دعم حزبه لتقديم عرض لاستضافة انجلترا لكأس العالم 2030 بمناسبة مرور مائة عام على انطلاق البطولة.

وقال واتسون - في تصريحات لشبكة /سكاي نيوز/ - "أتذكر بطولة كأس العالم في إيطاليا عام 1990 عندما وصلنا إلى الدور نصف النهائي".

وأضاف "بالنسبة لي الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، ولدينا مؤسسة كرة القدم تدار بشكل جيد، ويتم الاستثمار في كرة القدم، لأنها اللعبة الوطنية ويمكنها أن تعطينا الأمل".
وتابع واتسون "شعرنا بخيبة أمل في عام 2018 عندما قدمنا عرضا لاستضافة كأس العالم، يبدو لي أنه يجب علينا تقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030".
واختتم بالقول "لا نعرف من سيكون في الحكومة في غضون السنوات القليلة القادمة، وإذا كنا في الحكومة فهذا أول شيء نقوم به أن نقدم عرضا لاستضافة كأس العالم، وإذا كان حزب المحافظين في الحكومة نحب أن نعمل معهم للتأكد من أننا سنقدم ملفا ناجحا".

ترشيحاتنا

بول بوجبا يسجل ثالث أهداف فرنسا بمرمى كرواتيا .. فيديو

بث مباشر .. انطلاق حفل ختام كأس العالم في روسيا 2018

عاجل ..انطلاق مباراة فرنسا وكرواتيا فى نهائى كأس العالم .. بث مباشر

اتحاد الكرة يتراجع عن تسمية الدوري الممتاز باسم سمير زاهر

فايق يهنئ الطالبات الكفيفات لتفوقهن في الثانوية

انفجار في كابول نجم عن هجوم انتحاري

الشرقية للدخان تخفض أسعار منتجاتها من السجائر

شرطة التموين: خطوط ساخنة لتلقي شكاوى البيض الصيني

ضبط المتهمين في واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية.. فيديو

شاهد.. مي سليم بكامل أناقتها بعد الانفصال عن وليد فواز

النيران الصديقة تمنح فرنسا هدفا بمرمى كرواتيا .. فيديو

بشري سارة.. لقاء الأهلي والإسماعيلي في انطلاق الدوري بجماهير.. فيديو و صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة الأزياء ناتاليا فوديانوفا بإطلالة مميزة في كاس العالم

السفارة الألمانية: مشروع المكتبة المتنقلة رمز للمشاركة في تنمية المجتمع

كارثة تفعلها الأمهات يوميا تهدد جمال البنات

لأول مرة.. أجهزة لممارسة الرياضة في ميادين مصر الجديدة مجانا

كارثة أثرية تهدد مسجد تربانة آخر مساجد العثمانيين بالإسكندرية.. صور

فيديو

والدة جثث أطفال المريوطية : هربت من أهلى من ١٥ سنة وأنجبتهم من 3 رجال.. فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو
كرواتيا تنهار .. مبابي يحرز رابع أهداف فرنسا .. فيديو
بول بوجبا يسجل ثالث أهداف فرنسا بمرمى كرواتيا .. فيديو
الآن يمكنك تحضير شوكولاتة فوندو بالمنزل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟