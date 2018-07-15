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تعليم

الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: كنت بنام 6 ساعات.. فيديو وصور

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:47 م
صدى البلد
محمود زيدان
انطلقت الزغاريد في منزل الطالب محمد صلاح محمد السيد جاويش، من قرية أبو مندور التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، والحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهري "القسم العلمي"، بمجموع درجات 649 بنسبة 99.85%.

أعرب محمد، عن سعادته وفرحته بالحصول على المركز الرابع على الثانوية الأزهرية بالنسبة للشعبة العلمية، مشيرًا إلى أنه سوف يلتحق بكلية الطب جامعة الأزهر ويتمنى أن يكون من المتفوقين دراسيًا في الجامعة ويكون أستاذًا بها.

وقال جاويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، لم يتصل بي أحد من المسئولين لتهنئتي حتى الآن، وقد عرفت أنني من الأوائل من خلال الاتصال بالخط الساخن ومن المؤتمر الصحفي عقب ذلك.

وأضاف جاويش قائلًا: "إن الله أكرمه بحفظ القرآن الكريم كاملًا في الصف الرابع الابتدائي الأزهري، وأنه كان محافظًا على أداء الصلوات في أوقاتها وتنظيم وقته واستثماره وعدم إضاعته"، مؤكدًا أن مثله الأعلى هو الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتابع :" تلقيت دروسًا خصوصيًا في جميع المواد، وكنت بذاكر أولًا بأول ولا يوجد عدد معين لوقت المذاكرة عندي ، لكن قبل الامتحانات بنحو شهرين كنت أنام 6 ساعات فقط والباقي في المذاكرة وأداء الصلوات الخمس.

وقال مدرس رياضيات بالمرحلة الابتدائية، ووالد الرابع مكرر على الثانوية الأزهرية، إنه فخور بما حققه نجله وأن سعادته لا تُوصف متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح خلال مرحلة الجامعة، مشيرًا إلى أن زوجته ربة منزل، و لديه نورهان في الصف الأول الثانوي الأزهري، وسارة في الصف الثالث الابتدائي. 
الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: كنت بنام 6 ساعات.. فيديو وصور
الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: كنت بنام 6 ساعات.. فيديو وصور
الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: كنت بنام 6 ساعات.. فيديو وصور
الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: كنت بنام 6 ساعات.. فيديو وصور
الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: كنت بنام 6 ساعات.. فيديو وصور
الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: كنت بنام 6 ساعات.. فيديو وصور
الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: كنت بنام 6 ساعات.. فيديو وصور

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