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كأس العالم

تقارير: منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018.. و4 أسباب ترجح كفة الديوك

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:40 م
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
مايكل عياد
لحظات وتنطلق أهم مباراة خلال الـ4 سنوات المنصرمة، وهي نهائي بطولة كأس العالم روسيا 2018، وذلك بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، بعد أن قطع المنتخبان الأوروبيان، مشوارا صعبا قبل الوصول للمحطة النهائية، ومباراة الحلم بملعب "اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" بالعاصمة موسكو.

وتقاسمت وكالات الأنباء العالمية حظوظ كلا المنتخبين بالظفر بالكأس الذهبية، إلا أن حظوظ منتخب فرنسا باتت الأقرب لحصد اللقب، حيث رجحت 4 أسباب كفة الديوك في الظفر باللقب، وهي:

- العامل البدني
دفع منتخب كرواتيا الغالي والنفيس من معدلات الجري، حتى يصل للمباراة النهائية، حيث وصل لمباراة اليوم بعد أن خاض 3 مباريات للدقيقة 120، بعد أن خاض 6 أشواط إضافية، خلال أخر 10 أيام فقط، وهو معدل بدني، عال جدا، ناهيك عن أن مباراة قبل النهائي كانت عقب لقاء فرنسا وبلجيكا، مما يعني يوما أقل في الراحة عن منتخب الديوك قبل لقاء الليلة.

- خبرة النهائيات
يمتلك منتخب فرنسا نهائيين قبل نهائي الليلة، واستطاع الفوز من قبل بكأس العالم عام 1998 الشهير، مما يعكس خبرة الديوك في النهائيات، خاصة أن المدير الفني ديديه ديشامب لفرنسا، كان قائد الفرنسيين بنهائي 98 وهو من حمل كأس العالم فوق المنصة، على عكس الكروات، الذين يخوضون النهائي للمرة الأولى بتاريخهم.

- التاريخ
سجل منتخب فرنسا خال من الهزائم في 5 مباريات له أمام كرواتيا، وفاز في 3 منها، علما بأنهما التقيا مرّتين في البطولات الكبرى، فازت فرنسا في نصف نهائي مونديال 1998 بنتيجة 2-1، فيما تعادلا 2-2 في كأس أوروبا 2004.

- التأخر بالنتائج
تأخّرت فرنسا بالنتيجة لمدّة 9 دقائق و12 ثانية في كأس العالم الحالية، فيما تأخّرت كرواتيا بالنتيجة في مبارياتها الثلاث بالأدوار الإقصائية، مما يعكس قوة المنتخب الفرنسي، خاصة أن مباراة النهائي غالبا ما تبتسم لمن يتقدم.

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