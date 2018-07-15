ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

ويل سميث ورونالدينهو يشعلان حفل ختام المونديال بحضور 14 رئيس دولة .. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:49 م
حفل ختام المونديال
حفل ختام المونديال
يسرى غازى
بدأ حفل الختام لبطولة كأس العالم قبل إنطلاق لقاء منتخب فرنسا كرواتيا فى المباراة المقامة حاليا فى نهائى كأس العالم المقام بروسيا.

وشهد حفل الختام استعراضا فنيا ورقصا من الفتيات ووصلة غنائية من أحد المطربين المشاهير إلى جانب وصلة غنائية من الممثل العالمى ويل سميث فى حضور 14 رئيس دولة فى المنصة الرئيسية لملعب المباراة إلى جانب مشاركة النجم البرازيلى رونالدينهو.

ودفع ديديه ديشامب مدرب الديوك الزرقاء بتشكيلة ضمت كل من: في حراسة المرمى لوريس وفي خط الدفاع بافارد وفاران وصامويل أومتيتي وهيرنانديز وفي خط الوسط بول بوجبا وكانتي ومبابي وجريزمان وماتويدي وفي الهجوم جيرو.

واستعان زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا بتشكيلة جاءت على النحو التالى: فى حراسة المرمى دانيال سوباسيتش وفى خط الدفاع سيمي فيرساليكو وديان لوفرين ودوماجوي فيدا وإيفان سترينتش وفى الوسط مارسيلو بروزوفيتش وإيفان راكيتيتش ولوكا مودريتش وأنتي ريبيتش وإيفان برسيتش وفى خط الهجوم ماريو ماندوزكيتش.
ويل سميث ورونالدينهو يشعلان حفل ختام المونديال بحضور 14 رئيس دولة .. فيديو
ويل سميث ورونالدينهو يشعلان حفل ختام المونديال بحضور 14 رئيس دولة .. فيديو
ويل سميث ورونالدينهو يشعلان حفل ختام المونديال بحضور 14 رئيس دولة .. فيديو
ويل سميث ورونالدينهو يشعلان حفل ختام المونديال بحضور 14 رئيس دولة .. فيديو
ويل سميث ورونالدينهو يشعلان حفل ختام المونديال بحضور 14 رئيس دولة .. فيديو
ويل سميث ورونالدينهو يشعلان حفل ختام المونديال بحضور 14 رئيس دولة .. فيديو
ويل سميث ورونالدينهو يشعلان حفل ختام المونديال بحضور 14 رئيس دولة .. فيديو

ترشيحاتنا

مارادونا: قلبي فلسطيني.. فيديو

السادس مكرر بالثانوية الأزهرية: نفسي أكون داعية لنبذ التطرف

روسيا تسلم راية استضافة كأس العالم إلى قطر

بوسي تظهر بإطلالة جريئة.. صور

مفاجأة.. نابولي رفض ضم كريستيانو رونالدو قبل يوفنتوس

تشترط الطول والوزن.. سيارة فى الجو تحميك من زحام الأرض

97 % وعاملة تظلم .. منى السيد: أنا مظلومة ودي مش درجاتي .. فيديووصور

رئيسة كرواتيا: واثقون من فوز منتخبنا بكأس العالم

22 معلومة لا تفوتك عن مباراة فرنسا وكرواتيا بنهائي كأس العالم

6 لاعبين مرشحين بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم

انفجار في كابول نجم عن هجوم انتحاري

محاولات للصلح بين مي سليم ووليد فواز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفطف بورسعيد يعود بعد غياب 30 عاما.. صور

شاهد.. مي سليم بكامل أناقتها بعد الانفصال عن وليد فواز

97 % وعاملة تظلم .. منى السيد: أنا مظلومة ودي مش درجاتي .. فيديووصور

ألمانيا تسلم مصر مشروع المكتبة المتنقلة.. فيديو وصور

شكاوى من البطء في تظلمات طلاب الثانوية بسوهاج .. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. ماذا قال المصريون عن نهائي كأس العالم
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.. 63.81% نسبة النجاح هذا العام.. 10 محافظات خالية من المخالفات.. بدء تلقي التظلمات بعد غد ولمدة شهر.. ودراسة تعميم البوكليت على المرحلتين الابتدائية والإعدادية
حضري غريبة الورود على طريقة غادة التلى
ضبط المتهمين في واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية.. فيديو
مارادونا: قلبي فلسطيني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟