ويل سميث ورونالدينهو يشعلان حفل ختام المونديال بحضور 14 رئيس دولة .. فيديو

بدأ حفل الختام لبطولة كأس العالم قبل إنطلاق لقاء منتخب فرنسا كرواتيا فى المباراة المقامة حاليا فى نهائى كأس العالم المقام بروسيا.



وشهد حفل الختام استعراضا فنيا ورقصا من الفتيات ووصلة غنائية من أحد المطربين المشاهير إلى جانب وصلة غنائية من الممثل العالمى ويل سميث فى حضور 14 رئيس دولة فى المنصة الرئيسية لملعب المباراة إلى جانب مشاركة النجم البرازيلى رونالدينهو.



ودفع ديديه ديشامب مدرب الديوك الزرقاء بتشكيلة ضمت كل من: في حراسة المرمى لوريس وفي خط الدفاع بافارد وفاران وصامويل أومتيتي وهيرنانديز وفي خط الوسط بول بوجبا وكانتي ومبابي وجريزمان وماتويدي وفي الهجوم جيرو.



واستعان زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا بتشكيلة جاءت على النحو التالى: فى حراسة المرمى دانيال سوباسيتش وفى خط الدفاع سيمي فيرساليكو وديان لوفرين ودوماجوي فيدا وإيفان سترينتش وفى الوسط مارسيلو بروزوفيتش وإيفان راكيتيتش ولوكا مودريتش وأنتي ريبيتش وإيفان برسيتش وفى خط الهجوم ماريو ماندوزكيتش.