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أخبار البلد

بصيرة: 15% من المصريين قللوا ساعات العمل لمشاهدة كأس العالم

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:46 م
صدى البلد
أماني نوار
أعد المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، ملفًا، حول أهم الأرقام الخاصة بكأس العالم، يشمل عددا من الإحصائيات المتعلقة بمونديال 2018، وتاريخ البطولة، ونتائج استطلاع الرأي الذي أجراه حديثا حول متابعة "روسيا 2018".

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 51% من المصريين شاهدوا مباريات كأس العالم 2018، منهم 27% شاهدوا مباريات مصر فقط، فيما كشفت النتائج عن أن 15% من المشاهدين اضطروا لتقليل ساعات العمل من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم.

واشارت نتائج الاستطلاع، إلى أن نسبة من شاهدوا مباراة واحدة على الأقل، بلغت 63% بين الذكور،و37% من الفتيات.

وبلغت نسبة الذين لم يشجعوا فريقا محددا في البطولة، التي تنتهي مساء اليوم بمواجهة فرنسا وكرواتيا، ـ39% بين من أُجري عليهم الاستطلاع، فيما أعلن 12% تشجيعهم لمنتخب البرازيل

وبينت نتائج الاستطلاع أن نسبة من شاهدوا المباريات في المنزل بلغت 50%، مقابل 39% شاهدوها على المقهى.

وشاهد 52% من المصريين المباريات عبر باقة قنوات "BEIN SPORT"، فيما شاهدها 7% منهم عبر الإنترنت.

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