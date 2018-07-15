ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مصرع 5 بالقرب من مقر وزارة بالعاصمة الأفغانية كابول

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:46 م
صدى البلد
ا ش ا
أكد المتحدث باسم وزارة إعادة التأهيل والتنمية الريفية في أفغانستان فرايدون أزند اليوم /الأحد/ وقوع انفجار بالقرب من مقر الوزارة بالعاصمة كابول ؛ مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل.

وقال أزند - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "تبين أن انتحاريا مرتديا حزاما ناسفا فجر نفسه ، مستهدفا العاملين بالوزارة عند خروجهم من مقر العمل متوجهين إلى منازلهم".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع نسبة الوفيات من المدنيين إلى 22% من إجمالي نسبة الخسائر الناجمة عن التفجيرات الانتحارية التي تشهدها أفغانستان في النصف الأول من العام الجاري.
يذكر أن التفجير هو الأخير ضمن سلسلة تفجيرات استهدفت المدنيين في كابول وثلاثة مدن أخرى من بينهم مدينة جلال آباد التي شهدت وحدها ثلاثة تفجيرات ضخمة خلال الأسبوعين الماضيين.

ترشيحاتنا

الاتحاد الجزائري يتوصل لاتفاق مع خليفة رابح ماجر

ويل سميث ورونالدينهو يشعلان حفل ختام المونديال بحضور 14 رئيس دولة .. فيديو

الزمالك يرحب برحيل طارق حامد في حالة واحدة

بث مباشر.. مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية

رئيسة كرواتيا: واثقون من فوز منتخبنا بكأس العالم

ضبط المتهمين في واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية.. فيديو

البرلمان يقر منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بـ 7ملايين جنيه كحد أدنى..صور

إحالة كبير مقدمي البرامج في ماسبيرو للمحاكمة بتهمة التزوير

بشري سارة.. لقاء الأهلي والإسماعيلي في انطلاق الدوري بجماهير.. فيديو و صور

ضبط سلاح مضاد للطائرات بقرية حمرا دوم فى قنا

وليد فواز يرفض حذف صوره مع مي سليم رغم الانفصال

هنا الزاهد: ارتداء الحجاب وراء قبولي المشاركة في مسلسل أيوب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفطف بورسعيد يعود بعد غياب 30 عاما.. صور

شاهد.. مي سليم بكامل أناقتها بعد الانفصال عن وليد فواز

97 % وعاملة تظلم .. منى السيد: أنا مظلومة ودي مش درجاتي .. فيديووصور

ألمانيا تسلم مصر مشروع المكتبة المتنقلة.. فيديو وصور

شكاوى من البطء في تظلمات طلاب الثانوية بسوهاج .. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. ماذا قال المصريون عن نهائي كأس العالم
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.. 63.81% نسبة النجاح هذا العام.. 10 محافظات خالية من المخالفات.. بدء تلقي التظلمات بعد غد ولمدة شهر.. ودراسة تعميم البوكليت على المرحلتين الابتدائية والإعدادية
حضري غريبة الورود على طريقة غادة التلى
ضبط المتهمين في واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية.. فيديو
مارادونا: قلبي فلسطيني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟