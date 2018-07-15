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أخبار البلد

السياحة تحذر التعامل مع شركتين سياحيتين تتعاملان بالسوق المصرى

الأحد 15/يوليه/2018 - 05:00 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
أرسلت وزارة السياحة إخطارا إلى غرفة الشركات السياحية يفيد قيام السلطات العراقية المختصة بإلغاء ترخيص شركتى الرند للسفر و السياحة العراقية و شاطئ الفرات للسفر والسياحة العراقية .

أكدت الوزارة فى إخطارها أن سبب إيقاف الشركتين سالفة الذكر عن العمل لمخالفتهما التعليمات و الضوابط النافذة بدولة العراق .

أهابت وزارة السياحة بإيقاف التعامل مع الشركات العراقية المذكورة حتى إشعار أخر .

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