السياحة تحذر التعامل مع شركتين سياحيتين تتعاملان بالسوق المصرى

أرسلت وزارة السياحة إخطارا إلى غرفة الشركات السياحية يفيد قيام السلطات العراقية المختصة بإلغاء ترخيص شركتى الرند للسفر و السياحة العراقية و شاطئ الفرات للسفر والسياحة العراقية .



أكدت الوزارة فى إخطارها أن سبب إيقاف الشركتين سالفة الذكر عن العمل لمخالفتهما التعليمات و الضوابط النافذة بدولة العراق .



أهابت وزارة السياحة بإيقاف التعامل مع الشركات العراقية المذكورة حتى إشعار أخر .