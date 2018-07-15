ديلي ميل تكشف أسرار ورشة التحنيط المكتشفة فى منطقة الأهرامات.. صور

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن علماء الآثار المصريين اكتشفوا ورشة تحنيط قديمة تعود إلى أكثر من 2500 عام.



وأفادت الصحيفة" إن أخصائي آثار عثر على الورشة أثناء البحث، بالقرب من أهرامات الجيزة في مقبرة قديمة جنوب القاهرة.



وأوضحت إن هذا الاكتشاف يتضمن ورشة تحنيط ، تم استخدامها كمكان للدفن الجماعي ، حيث تقع الورشة في مقبرة سقارة في ممفيس، أول عاصمة لمصر القديمة.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ممفيس ، تعتبر إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو ، ومقبرتها الشاسعة موطنًا لمجموعة كبيرة من المعابد والمقابر ، فضلًا عن أهرامات الجيزة الثلاثة الشهيرة.



وتم حفر الموقع ، الذي يقع جنوب هرم أوناس ، قبل أكثر من 100 عام ، في عام 1900.



وكشفت الصحيفة أن في ورشة التحنيط ، تم العثور فيها على مجموعة كبيرة من الأوعية الفخارية وأكواب القياس.



ويعتقد أن بعض هذه الجرار الكانوبية ، كانت تستخدم لتخزين وتجفيف أجهزة الجسم بعد أن يتم إزالتها من الجثة، فيما كانت تستخدم أكواب أخرى لتثبيت سائل التحنيط المستخدم للحفاظ على الجسم.



ويعتقد علماء الآثار أن النتائج قد تكشف عن نوع الزيوت، التي استخدمت في عملية التحنيط في الأسرة السادسة والعشرين.