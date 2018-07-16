هل الدعاء للمسلمين الأحياء والأموات يصلهم؟ الإفتاء تجيب

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان أن يدعى لغيره من المسلمين الأحياء والأموات ويصل هذا الثواب لهم.



وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال « كلما أعمل خيرا أو أقرا فى المصحف أقول اللهم أعطى مثل ثوابي هذا لوالدى ووالد والدى وزوجى ووالد زوجى وذريتي والمسلمين الأحياء منهم والأموات، فهل يصل هذا الثواب؟»، أن هذا جائز لأنه من قبيل الدعاء، فباب الدعاء على السعة اى ان كل دعاء رائق حسن فيجوز للإنسان أن يدعى به.



وأشار الى أنه يجوز للإنسان أن يدعو بكل خير له ولكل المسلمين والمسلمات ولمن كان له حق عليه فباب الدعاء مفتوح وهو على السعة لكن لا يجوز للإنسان أن يدعو بسوء ولا يدعو بشر لأن هذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى.