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كأس العالم

ديجنكولب يفوز بالمرحلة التاسعة لسباق فرنسا للدراجات

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:23 م
الالماني يون ديجنكولب
الالماني يون ديجنكولب
رويترز
فاز الالماني يون ديجنكولب بالمرحلة التاسعة لسباق فرنسا للدراجات التي امتدت لمسافة 156.5 كيلومتر من اراس اليوم الأحد.

وجاء البلجيكي جريج فان افرمات في المركز الثاني ليحافظ على صدارة الترتيب العام.

واحتل بلجيكي آخر وهو ايف لامبرت المركز الثالث.

ومن بين المرشحين للفوز باللقب هذا العام فقد ريجوبرتو اوران وصيف بطل العام الماضي وقتا ثمينا لصالح منافسيه عندما سقط على الأرض قبل نحو 30 كيلومترا من نهاية المرحلة التي تضمنت مسافة 21.7 كيلومتر على أرضية من الحصى.

ويحصل المتسابقون على أول يوم راحة في نسخة العام الحالي غدا الاثنين.

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