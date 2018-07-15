ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونيا بجامعة بني سويف غدا

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:51 م
صدى البلد
أش أ
قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن إن معامل الحاسب الآلي بالجامعة ستبدأ من الغد الاثنين، في استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونيا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام، وفقا لشرائح المجاميع على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة من مساء الجمعة وهو اليوم الأخير للمرحلة الأولى.

وأضاف حسن - في تصريح اليوم الأحد - : "أنه تم تخصيص معمل بمركز تكنولوجيا المعلومات بمقر كلية التجارة فاصل (7)، معمل الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات بشرق النيل ومعمل كلية الإعلام بحرم الجامعة بعد تجهيزها مع تواجد المتخصصين والكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع هذه المعامل لمعاونة الطلاب عند تسجيل رغباتهم".

ولفت إلى أن مكتب التنسيق سيعمل بصفة مستمرة وبدون أجازات؛ تيسيرا على الطلاب وذويهم في تسجيل بياناتهم إلكترونيا عن طريق الموظفين العاملين بالكليات، مع العلم أنه متاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال حواسبهم الشخصية على مدار الـ24 ساعة، كما يمكنهم تعديل وتغيير رغباتهم أكثر من مرة وسيلتزم الموقع بالتعديل الأخير وسوف يستبعد الرغبات التي دونت من قبل.

يذكر أن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق أعلن أن التنسيق الإلكتروني سيكون خدمة مجانية متاحة من خلال موقع تنسيق الجامعات (www.tansik.egypt.gov.eg) أو بوابة الحكومة المصرية (www.egypt.gov.eg) وسيقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم بمعامل الحاسب الآلي بمختلف الجامعات وفقا لشرائح المجموع المحددة يوميا، حيث يتقدم طلاب الشعبة العلمية «علوم» بتسجيل رغباتهم غدا الاثنين، بحد أدنى 406 درجات، وبعد غد بحد أدنى 401 درجة، والأربعاء بحد أدنى 399 درجة والخميس المقبل بحد أدنى 396 درجة والجمعة بحد أدنى 394 درجة.

ترشيحاتنا

انفجار في كابول نجم عن هجوم انتحاري

أحمد موسى يعرض اعترافات المتهمين في حادث أطفال المريوطية.. فيديو

بوتين يترك رئيسة كرواتيا تحت الأمطار ويقف بالمظلة وحيدًا

شاهد.. أحدث ظهور لرئيس الإمارات خليفة بن زايد منذ وعكته الصحية

ماكرون يحتفل مع المنتخب الفرنسي برقصة الـDAP الشهيرة.. فيديو

مصورة تكشف حقيقة صور حفل زفاف شيرى عادل ومعز مسعود

شاهد.. رد فعل الرئيسين الفرنسي والكرواتية بعد نهاية نهائي كأس العالم

التاسعة أدبي بالثانوية الأزهرية: صدى البلد أول من بشرني ..فيديو وصور

120 ساعة بحث تكشف لغز أطفال المريوطية.. أمهم ريكلام جمعت بين 4 أزواج.. قتلهم حريق فتخلصت من جثثهم بالشارع.. فيديو

والدة جثث أطفال المريوطية : هربت من أهلى من ١٥ سنة وأنجبتهم من 3 رجال.. فيديو

احسن لاعب في كأس العالم 2018 .. مودريتش يتفوق على الكبار

علقة ساخنة لشاب حاول اختطاف طفلة في بلقاس.. فيديو صادم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. صور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

احتفالات هيستيرية للجماهير الفرنسية فى الشانزليزيه .. صور

شاهد.. رئيسة كرواتيا تواسي لاعبي منتخب بلادها

وزيرا الزراعة والتموين يشاركان في عزاء قدرى أبو حسين.. صور

فيديو

أحمد موسى يكشف الحقيقة الكاملة فى حادثة أطفال المريوطية.. فيديو
عكاشة: الداخلية تعاملت باحترافية لكشف جريمة أطفال المريوطية.. فيديو
أحمد السجيني يوضح أسباب تأخر صدور قانون الإدراة المحلية
أحمد موسى يعرض اعترافات المتهمين في حادث أطفال المريوطية.. فيديو
استشاري التغذية يقدم روشتة علاجية ونصائح لمنع زيادة الوزن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟