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رئيس الوزراء: نرفض أي محاولات إقليمية معادية لزعزعة أمن واستقرار البحرين.. ونعمل على تذليل أى عقبات أستثمارية ..وسفير المملكة: مواقف مصر ثابتة وواضحة تجاه أمن واستقرار الوطن

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:48 م
صدى البلد
رئيس الوزراء :
  • نرفض أي محاولات إقليمية معادية لزعزعة أمن واستقرار البحرين
  • تذليل أي عقبات أمام حركة الاستثمار 
  • أتطلع لزيارة مملكة البحرين في أقرب فرصة ممكنة
سفير مملكة البحرين :
  • نساند الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصر لصون أمنها 
  • مواقف مصر ثابتة تجاه أمن واستقرار مملكة البحرين
  • نتطلع للتعاون بمجالات الطاقة وريادة الأعمال وخدمات التكنولوجيا التقنية والمالية

سلم الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى مصر، والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي بالقاهرة، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة خطية من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، تتعلق بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم بمكتبه بمقر مجلس الوزراء، الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى مصر.

وفي بداية اللقاء، قدم الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، تهاني مملكة البحرين إلى الدكتور مصطفى مدبولي على ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باختياره رئيسا لمجلس الوزراء، وتطلع حكومة مملكة البحرين برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد.

وجرى خلال الاجتماع، تناول السبل الكفيلة بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على مستوى المنطقة، ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد السفير، بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة والوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من تقدم ونماء وازدهار في مختلف المجالات على أسس راسخة من الإخوة والمحبة والتكامل الاستراتيجي، مؤكدا مساندة ودعم مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصر من أجل صون أمنها ومواصلة خطوات الإصلاح الاقتصادي، كدعامة وركيزة أساسية للدور الريادي المصري في حماية وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، ومثمنا في هذا الصدد المواقف الثابتة والواضحة لمصر تجاه أمن واستقرار مملكة البحرين، ورفض أية محاولات للتدخل في شؤون المملكة الداخلية.

وأعرب سفير المملكة، عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات البحرينية - المصرية من شراكة متطورة ومثمرة، في إطار حرص قيادتي البلدين على متابعة تنفيذ اتفاقات ومذكرات التعاون التي تم التوصل إليها، بما يعود بالنفع والخير على شعبي البلدين، مؤكدا أن البحرين ومصر يشكلان عمقًا عربيًا، وحصنًا منيعًا، لمواجهة التحديات القائمة على مستوى المنطقة، منوها بالرغبة المتبادلة بتعزيز الجهود الرامية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، واستثمار المزايا النسبية في البلدين، مبينا أن هناك تطلعا للتعاون في مجالات الطاقة وريادة الأعمال وخدمات التكنولوجيا التقنية والمالية، في سياق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

من جانبه، قدم "مدبولي"، الشكر والتقدير لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، على مواقفها المشرفة في دعم مصر للنهوض الاقتصادي، وفي حربها ضد الإرهاب، مشددا على رفض بلاده القاطع لأية محاولات إقليمية معادية لزعزعة أمن واستقرار البحرين، مثمنا حرص الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، على تعزيز وتنمية علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيدا بإلانجازات التنموية الرائدة والمتميزة التي تحققها حكومة مملكة البحرين، كنموذج للأداء رفيع المستوى، وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكدا أهمية استمرار زيادة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتذليل أي عقبات أمام حركة الاستثمار، للارتقاء بأطر التعاون الثنائي، معربا عن تطلعه لزيارة مملكة البحرين في أقرب فرصة ممكنة.

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