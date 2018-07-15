إنطلاق برنامج المتطوعين في متحف قصر المنيل.. صور

أعلن متحف قصر محمد علي توفيق بالمنيل بدء تنفيذ خطته للنشاط الصيفي فيما يخص المتطوعين ولمدة شهرين،بحضور إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الأثار ود.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف.



حضر إطلاق الفعاليات اليوم السبت عدد كبير من الشباب والمتطوعين ومحبي الأثار،حيث من المقرر أن يتعلم المتدربين والمتطوعين في فترة النشاط والتي تستمر أسبوعا،علي العديد من الحرف والمهن التراثية والإرشاد السياحي.



من جانبها ألقت الهام صلاح محاضرة للشباب الحاضرين عن أهمية إكتشاف كل منهم لموهبته وتنميتها واستغلالها،وإمكانية تطويرها في الورش التي سينظمها المتحف،وهي فرصة لتحقيق أحلام وأمنيات هؤلاء الشباب في مستقبل أفضل.



وتابعت:الشهادة الجامعية ليست نهاية المطاف بل هي البداية،والنشاط الصيفي هذا العام، للمتحف استقبل ما يزيد على 100 طالب جامعي وخريج للتدريب على فنون العمل المتحفي والعمل التراثي اليدوي.



والقي د.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف محاضرة كشف فيها حكاية القصر وصاحبه الأمير محمد علي توفيق،مؤكدا أن هذا القصر الذي تحول إلي متحف يعد من أبرز وأهم الأثار المنتمية للعصر الحديث،ويعد بمثابة متحفا مفتوحا للفنون الإسلامية،حيث يضم عشرات السرايات والقاعات التي تنتمي زخارفها لحضارات وبلدان مختلفة.



وقال إن البرنامج يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالى، حيث حقق نجاحا فى العام الأول،ويأتي هذا العام تحت مسمى دور المتطوعين في إثراء المتاحف،مؤكدا أن هذه الثقافة نسعى لإدخالها إلى متاحفنا المصرية بوجود متخصصين من جميع التخصصات المهتمة بالمتحف وليس فقط الآثار والتراث والسياحة.