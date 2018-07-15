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أخبار العالم

القوات اليمنية تستعيد مواقع استراتيجية في محافظات الحديدة وحجة وصعدة

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:25 م
القوات اليمنية
القوات اليمنية
أش أ
أكدت مصادر عسكرية يمنية أن القوات الحكومية المشتركة مدعومة بقوات التحالف العربي اليوم الأحد، تمكنت من استعادة مواقع استراتيجية في محافظتي الحديدة وحجة غربي اليمن، وذلك بعد معارك مع مسلحي ميلشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر - حسبما أوردت قناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد - أن القوات الحكومية المشتركة شنت هجوما على مواقع لمسلحي الجماعة شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، تمكنت خلاله من السيطرة على مفرق حيس العدين الاستراتيجي شمال المديرية، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى خلال المعارك التي استمرت ساعات وانتهت بالسيطرة على المفرق الرابط بين محافظتي إب والحديدة، مشيرة إلى تنفيذ قوات التحالف العربي في اليمن إنزالا جويا لمساعدات إغاثية لأهالي مديرية التحيتا جنوب الحديدة، تتضمن مواد غذائية ومياه معدنية، عبر مظلات تستخدم جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات".

وفي السياق ذاته، أطلق الجيش اليمني مدعوما من قوات التحالف العربي عملية عسكرية واسعة في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفاد مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني بأن العملية انطلقت بدعم واسع من قوات التحالف العربي من محورين هما، محور حيران، ومحور حرض"، مضيفا أن الجيش اليمني حقق تقدما في محور حيران، حيث توغل باتجاه مديرية عبس واستعاد مواقع شمال غربي المديرية"، موضحا أن القوات دمرت عددا من الدبابات التابعة لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة باليمن، وتمكنت من تحرير قرية بني فاضل أولى قرى مديرية حيران.

من ناحية أخرى، صرح رئيس أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود بالجيش اليمني العقيد جميل المعالم، بأن القوات تمكنت من تحرير سلسلة جبال استراتيجية قرب مديرية الحشوة شرق صعدة.

وقال المعالم - في تصريحات له - "إن تلك جبال تُعتبر البوابة الرئيسية لجبال شُعير والقذاميل باتجاه مديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة".. مضيفا "أن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنت من جهتها، عدة غارات على تجمعات وتعزيزات للميليشيات في المنطقة، ما أسفر عن تدمير عدة عربات عسكرية ومقتل عشرات ممن كانوا على متنها".

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