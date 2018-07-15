نائب لوزيرة الصحة: أنا شايفك اتخضيتى.. ماتشليش هم يابنتي

قال الدكتور حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، "انتى بنت الصحة وأنا فرحت لما بنت من بنات الصحة مسكت الوزارة، ولا تشيلى هم، وأنا شايفك اتخضيتى شوية، وبقولك لا تقلقى وربنا معاكى وإحنا فى ضهرك، واللجنة فيها قامات، وانتى معانا هنفيدك وتفيدينا".



وأضاف النائب في حديثه لوزيرة الصحة خلال اجتماع اللجنة "بحييكى على 4 قرارات أخذتيهم، منهم قرار الطب العلاجى، وغيرها، أخدتيها بمنتهى الشجاعة، وطالبها بعزل أي مسؤول ليس على قدر المسؤولية ولا يقوم بعمله، قائلًا "مش هنطبطب على حد".



وتابع "عبد الحميد" إن كل بيت به مريض، ولا أحد يختار مرضه، مطالبًا بإلغاء القرار 37 الخاص بالطوارئ، معترضًا أن يتصل المريض بالمستشفيات للسؤال عن سرير للطوارئ، قائلًا "على ما يردوا علي المريض يكون مات، وعايزين نهتم بصحة الناس".