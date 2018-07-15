كارثة تفعلها الأمهات يوميا تهدد جمال البنات

يقوم الأهل ببعض الافعال التى تعد كارثة مع أطفالهم تؤثر عليهم بشكل سلبى ولا تظهر النتيجة بشكل فورى بل بعد مرور فترة من الزمن يكون حينها فات وقت الإصلاح ومنها عادة خاطئة ترتكبها الأمهات تسبب الصلع للبنات.



صور تكشف الكارثة

نشرت الدكتورة سارة الهوارى، استشارى التجميل، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، صورة لفتاة صغيرة فى سن صغيرة فى منتهى الجمال ومزينة شعرها بالإكسسوار وقامت والدتها بعمل تسريحة ضفيرتين وقامت بربط كلاهما بشدة ، وعرضت صورة أخرى لنفس الفتاة بعد مرور عدة سنوات تكشف إصابتها بصلع فى مقدمة الرأس من الجانبين نفس مكان الشعر الذى تم شده لصنع ضفيرتين مما يجعل الفتاة اقل جمالا.



الكارثة تبدأ من الصغر

قال الدكتور محمد قنديل، استشارى التجميل، إن هناك كثير من التصرفات التى تفعلها الأمهات دون أن تدرى تتسبب فى معاناة البنات من مشاكل الشعر وفى مقدمتها كارثة الصلع التى تهدد جمال الفتيات وتسبب لهن مشكلة كبيرة خاصة عند الزواج.



وأضاف "قنديل" أن من أهم العوامل المسببة لمعاناة الفتيات من كارثة الصلع يحدث خلال الطفولة المبكرة عندما ترغب الام فى لم شعر طفلتها او عمل تسريحات الأطفال الجميلة فتقود بشد الشعر بقوة لربطه بتوكة أو أستك مما يتسبب فى خلع الشعر من جذوره وإذا لم يتم علاجه بسرعة فلن يجدى أى علاج.

