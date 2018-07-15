ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الصحة العالمية تدعو لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي في أفريقيا

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:22 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أش أ
دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا الدكتور ماتسيديسو مويتي إلى المزيد من الاستثمار وتعزيز التعاون والشراكات من أجل وقف موجة ارتفاع حالات مرض الخلايا المنجلية (فقر الدم المنجلي) في القارة الأفريقية، معتبرا أن الدول الأفريقية وحدها دون الحصول على دعم من الشركاء لن تتمكن من الوصول إلى المعلومات والاتصالات والتعليم والفحص وإدارة الحالات وكذلك البحوث الأساسية في هذا المجال.

وأشار مويتي - في بيان صادر عن المنظمة في جنيف اليوم الأحد - إلى أن مرض الخلايا المنجلية أو فقر الدم المنجلي يؤثر على عدد متزايد من الأشخاص في أفريقيا خاصة، لكنه لا يزال غير معروف لعامة الناس، لافتا إلى أن أكثر من 66% من 120 مليون شخص في العالم مصابون بالمرض هم في أفريقيا، ويمكن أن يسبب المرض الألم الشديد والعدوى التي تهدد الحياة وغيرها من المضاعفات مثل السكتة الدماغية أو فقدان الرؤية، كما يمكن أن يتداخل المرض مع العديد من جوانب حياة المريض بما في ذلك التعليم والعمالة والتنمية النفسية الاجتماعية، منوها بأنه رغم النتائج الكارثية للمرض، إلا أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي.

وقال مويتي إن مصادر تمويل مكافحة هذا المرض ووجود الشركاء التقنيين المعنيين ليس كافيا على وجه الخصوص، كما أن عبء الأمراض المرتبطة بالدم يمكن خفضه إلى حد كبير إذا كانت التدابير والتدخلات الوقائية والعلاجية فعالة من حيث التكلفة وتنفذ بطريقة متوازنة ومنسقة.

وألمح إلى أنه في عام 2008، كان وزراء الصحة من منطقة منظمة الصحة العالمية الأفريقية قد اعتمدوا استراتيجية إقليمية لمكافحة مرض الخلايا المنجلية، مشيرا إلى أنه في بعض البلدان التي يكون فيها مرض الخلايا المنجلية من الشواغل الرئيسية للصحة العامة، توجد بالفعل برامج مراقبة لكنها مع ذلك لا تشمل التغطية الوطنية ولا المرافق الأساسية لإدارة المرضى، إضافة إلى أن استخدام اختبار دم بسيط ليس ممارسة شائعة وعادة ما يتم الفحص عند حدوث المضاعفات الشديدة فقط.

وأضاف مويتي أن الاستشارة والوقاية من الأسباب والعدوى هي تدابير بسيطة، لكنها لا يمكن الوصول إليها بسهولة لمعظم المرضى، وأنه نتيجة لذلك، يموت معظم الأطفال المصابين بأشد أشكال المرض قبل بلوغهم سن الخامسة، وعادة بسبب العدوى أو فقر الدم الشديد.

ترشيحاتنا

عبدالعال لـ نائب تحدث بدون إذن: أنت مش قاعد على الترعة

ياسمين صبري: هذه الفنانة هي مثلي الأعلى في التمثيل

120 ساعة بحث تكشف لغز أطفال المريوطية.. أمهم ريكلام جمعت بين 4 أزواج.. قتلهم حريق فتخلصت من جثثهم بالشارع

رئيسة كرواتيا تحتفل في المدرجات وسط تصفيق بوتين.. صورة

يوتيوب HD .. بث مباشر مباراة فرنسا وكرواتيا نهائي كأس مشاهدة مباراة اليوم | كورة ستار | لايف | يلا شوت | بث حي |اون لاين

لحظة تسليم بوتين راية مونديال 2022 لأمير قطر.. فيديو

اتحاد الكرة يتراجع عن تسمية الدوري الممتاز باسم سمير زاهر

10 مفاجآت في حادث جثث أطفال المريوطية.. فيديو وصور

فايق يهنئ الطالبات الكفيفات لتفوقهن في الثانوية

ضبط سلاح مضاد للطائرات بقرية حمرا دوم فى قنا

تنسيق الثانوية 2018.. استنفاذ رغبات المرحلة الأولى للقطاع الطبي

رسميا.. محمد صلاح يقود معسكر ليفربول في أمريكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة الأزياء ناتاليا فوديانوفا بإطلالة مميزة في كاس العالم

السفارة الألمانية: مشروع المكتبة المتنقلة رمز للمشاركة في تنمية المجتمع

كارثة تفعلها الأمهات يوميا تهدد جمال البنات

لأول مرة.. أجهزة لممارسة الرياضة في ميادين مصر الجديدة مجانا

كارثة أثرية تهدد مسجد تربانة آخر مساجد العثمانيين بالإسكندرية.. صور

فيديو

والدة جثث أطفال المريوطية : هربت من أهلى من ١٥ سنة وأنجبتهم من 3 رجال.. فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو
كرواتيا تنهار .. مبابي يحرز رابع أهداف فرنسا .. فيديو
بول بوجبا يسجل ثالث أهداف فرنسا بمرمى كرواتيا .. فيديو
الآن يمكنك تحضير شوكولاتة فوندو بالمنزل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟