بدء معسكر أبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج للمرة الثانية.. غدًا

تبدأ غدًا الاثنين، فعاليات الأسبوع الثاني لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج، خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ يوليو الجاري بمدينة شرم الشيخ، للأعمار ما بين 12 و 16 عاما، بمشاركة عدد من أبناء الشهداء، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" لإقامة المعسكرات الرياضية.



ويشمل برنامج المعسكر لقاءين مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون والمصريين بالخارج، مع المشاركين، فضلًا عن تقديم محاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادي في المنطقة وبعض التضحيات التي قدمتها عبر العصور وأهمية الأمن القومي، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية.



وقالت وزيرة الهجرة إن فعاليات هذا الأسبوع سيشارك بها عدد من أبناء الشهداء، مؤكدة أن عطاء رجال القوات المسلحة والشرطة وتضحيتهم بحياتهم ليستقر الوطن ويتقدم، يتضاءل أمامه أي عمل آخر نقوم به، مشددة على أنه لولا تلك التضحيات ودور أسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون ما كنا الآن في أماكننا نتحدث عن المستقبل ونستشرف آماله.