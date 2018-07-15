من بريطانيا إلى فنلندا.. الاحتجاجات تطارد دونالد ترامب

خرجت مسيرتان احتجاجيتان في مركز العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الأحد، قبل يوم من استضافة المدينة قمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.



وخرجت مسيرتان في شوارع هلسنكي أحدها يعارض زيارة ترامب لفنلندا والأخرى مؤيدة لزيارته، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.



وقالت الشرطة الفنلندية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن مدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار المثلية الجنسية والمدافعين عن أوكرانيا والجيش السوري الحر نظموا مسيرة في مركز مدينة هلسنكي، مشيرة إلى مشاركة نحو 2500 شخص في الفعالية.



وأوضحت الشرطة أن المشاركين طالبوا كل من ترامب وبوتين باحترام حقوق الإنسان ووقف الحرب، لافتة إلى وجود مسيرة أخرى على بعد مسافة صغيرة من الفعالية الأولى لدعم سياسة ترامب لكن المشاركين فيها كانوا حوالي 50 شخصًا فقط.



وخرجت مظاهرات مماثلة معارضة ومؤيدة لترامب خلال زيارته لبريطانيا منذ يومين.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره الروسي، غدا في قصر الرئاسة الفنلندي لمناقشة العلاقات الثنائية ونزع فتيل التوتر القائم بين البلدين.