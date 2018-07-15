سياحة البرلمان توصي بدعم مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة

أوصت لجنة السياحة والطيران برئاسة سحر طلعت مصطفى خلال اجتماعها اليوم وبحضور خالد عناني وزير الآثار، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، بضرورة دعم مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة وتسليط الضوء عليه وبذل كثير من الجهد لإظهاره فى أحسن صورة لما له من أهمية فى تحسين الصورة الذهنية للمنتج السياحى المصرى عالميًا، باعتباره منتج سياحى متفرد وشديد التميز.





كما أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارات السياحة، والآثار، والداخلية، والتنمية المحلية بصفة مستمرة لتحديد الأدوار في تطوير نقاط مسار الرحلة، والاطلاع على استراتيجية الحكومة فى هذا الشأن حتى يتسنى للجنة متابعة النتائج لتقييم فريق الإدارة القائم على أعمال التطوير وكذلك تحديد فترة زمنية للانتهاء من هذه الأعمال، عمل نشرات وكتيبات دورية تستهدف برنامج إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة ومخاطبة الجاليات القبطية بالخارج.





وطالبت اللجنة بمعالجة سلوكيات الأفراد المقيمين بالنقاط الموجودة بالمسار من خلال وضع خطة بأولويات محددة قابلة للتنفيذ على مراحل لمعالجة تلك السلبيات بالتركيز على سلبية واحدة ثم الانتقال إلى سلبية أخرى، والعمل على توفير فرص العمل للأهالي المحيطين بنقاط مسار رحلة العائلة المقدسة مما ينمى انتمائهم للمنطقة.



