التعليم تشارك في استعدادات البطولة العربية لكرة اليد وتنس الطاولة

حضرت الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس الإتحاد المصري للرياضة المدرسية، وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد العربي للرياضة المدرسية ، اجتماع لجنة التنسيق المشرفة علي إعداد فعاليات "البطولة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة" للبنين والبنات.



وبحسب بيان، اليوم الأحد، كان من ابرز الحضور في هذا الاجتماع الدكتور مازن القبيسي المدير التنفيذي للإتحاد العربي للرياضة المدرسية من دولة لبنان الشقيقة، وأدريس فتحي أمين عام للإتحاد العربي للرياضة المدرسية من دولة المغرب، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي، والأستاذ معتز عاشور رئيس الإتحاد المصري لتنس الطاولة، والمهندس خالد العوضي نائب رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، ومحي الدين بدير مدير عام الاتحادات النوعية، وتامر فكري عضو الإتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتورة جيهان علام عضو الإتحاد المصري للرياضة المدرسية، وعمرو عاطف عضو الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.



وقدمت حسن الشكر للحضور علي تقديم الدعم اللازم للنهوض بالرياضة العربية المدرسية، مؤكدة علي اهتمام القيادة السياسية المصرية بالرياضة بوجه عام، واهتمام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتشجيع الأستاذ هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية بالرياضة المدرسية بوجه خاص، لما تقدمه للطلاب والطالبات من بناء أجسامهم بشكل صحي، ورعاية شخصياتهم فكريًا واجتماعيًا، والعمل علي زيادة الوعي لديهم تأكيدًا علي الولاء والانتماء لديهم.



وأكدت على تشوف الطلاب إلى إقامة بطولة مدرسية عربية جديدة تتم لأول مرة علي أرض مصر بالتعاون مع الإتحاد العربي للرياضة المدرسية، في النصف الأول من شهر مارس لعام 2019 من خلال الإتحاد المصري للرياضة المدرسية لكرة اليد، وتنس الطاولة (بنين وبنات) والذي شهد طفرة للوصول بالرياضة المدرسية لأعلي المستويات بجميع المديريات التعليمية بداخل مصر، وإتاحة مشاركة كل الدول العربية في هذه البطولة العربية، وتوحيد جميع الشعوب العربية علي قلب رجل واحد في هذه البطولة من خلال المنافسات الراقية بين الطلاب المشاركين.



في سياق متصل، أكد القبيسي امتنانه لتواجده فى مصر أرض السلام والآمان، وتوجه بالشكر للقيادات الرياضية لما قدموه علي جميع المستويات في الرياضة بوجه عام، وإعادة إحياء الرياضة المدرسية لتكون مقرها جمهورية مصر العربية؛ لتكون مصر شاملة لجمع المجتمع العربي، والتنسيق العربي للأمة العربية، موضحًا أن هذا الاهتمام يأتي من فكرة تشجيع الطلاب علي الرياضة المدرسية، فالشباب هم عصب الرياضة في أي لعبة فالرياضة ستبقى هي الاهتمام بتربية الجيل من المدرسة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية تحت سن 17 عامًا، واكتشاف المواهب فيها وصقلها وإعدادها لتكون في مرحلة العطاء، من هنا تنبع أهمية الرياضة المدرسية، والتركيز على الرياضة المدرسية بصورة كبيرة ، مشيرًا إلى أهمية دور الجيش المصري فى تنظيم هذا الحدث الهام.



وفي ختام الاجتماع قام الدكتور مازن رئيس الاتحاد العربى بتقديم درع الاتحاد العربى للواء أحمد الحفناوى مدير دار الهيئة الهندسية، والدكتور عمر الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة.