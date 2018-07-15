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فن

ياسمين صبري: هذه الفنانة هي مثلي الأعلى في التمثيل

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:32 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن الفنانة التى تعد مثلها الأعلى في التمثيل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ردا على أحد متابعيها بعد سؤالها من الفنانة التى تعتبرها مثلها الأعلى.

وقالت ياسمين صبرى إن الفنانة فاتن حمامة هى مثلى الأعلى، كما ردت على الإصابة التى تعرضت لها فى الفترة الاخيرة وهى رباط صليبى وغضروف.

يذكر أن ياسمين تصور حاليا دورها فى فيلم "الديزل" الذى يقوم ببطولته محمد رمضان وهنا شيحة واخراج كريم السبكى.

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