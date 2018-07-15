نهائي كأس العالم.. الجماهير تقتحم الملعب وتوقف المباراة

أقتحم بعض الجماهير ملعب استاد ولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، الذي يقام عليه مباراة نهائي كأس العالم بين منتخبي كرواتيا وفرنسا، لحسم لقب بطل العالم .



وتسبب اقتحام بعض الجماهير في توقف المباراة لدقائق قليلة، في شوط المباراة الثاني عقب اقتحامهم الملعب، دون أي افتعال أي أعمال شغب.



جدير بالذكر أن فرنسا تتقدم على كرواتيا بهدفين مقابل هدف حتى الآن في الشوط الثاني من المباراة .



