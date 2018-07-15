مقتل وإصابة 22 شخصًا في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية

قُتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 15 شخصًا آخرين؛ جراء تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد.



وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية أن الانفجار وقع بالقرب من وزارة التنمية الريفية غرب العاصمة كابول.



وصرح المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستينكزاي بأن حصيلة الضحايا معرضة للارتفاع.



ولم تعلن حركة طالبان أو أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.