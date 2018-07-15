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فن

تامر حسني: انتظروا كليب عيش بشوقك

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:30 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان تامر حسني غلاف ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، والذي من المقرر طرحه خلال ساعات، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق "تامر" قائلًا: مساء العسل على الناس العسل، غلاف ألبوم عيش بشوقك، أول إنتاج لشركتي، إن شاء الله يعجبكم وانتظروا كليب عيش بشوقك خلال ساعات إن شاء الله".

يذكر ان تامر حسنى يقوم حاليا بتصوير دوره فى فيلم "البدلة" مع اكرم حسنى وتاليف واخراج محمد سامى.

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