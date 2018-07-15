الصين تسجل 2459 حالة تبرع بالأعضاء خلال خمسة أشهر

سجلت الصين 2459 حالة تبرع بالأعضاء و7559 جراحة زراعة في الشهور الخمسة الأولى من عام 2018، بزيادة 24.6% مقارنة بذات الفترة عن العام الماضي.



وقالت "قوه يان هونج" المسؤولة باللجنة الوطنية للصحة في الصين –خلال مشاركتها في منتدى دولي للتبرع بالأعضاء وزراعتها يتم تنظيمه بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين- إنه من المتوقع أن يتجاوز عدد حالات التبرع بالأعضاء 6000 حالة بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 5146 حالة تبرع في عام 2017، متوقعة أن تصبح الصين أكبر دولة من حيث عدد المتبرعين بالأعضاء في عام 2020، مع كونها ثاني أكبر دولة من حيث عدد التبرع وزرع الأعضاء في عام 2017.



ويحتاج نحو 300 ألف مريض سنويا إلى زرع أعضاء في الصين. وكان المتطوعون المصدر الوحيد لزرع الأعضاء بعد حظر تجارة الأعضاء في عام 2011.