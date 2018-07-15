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أخبار البلد

ننشر تفاصيل اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ..صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:22 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة اليوم، اجتماعًا لمناقشة مشروع مسار العائلة المقدسة، واستهلته بالإشارة إلى اللجنة الوطنية المختصة التي شكلها مجلس الوزراء في فبراير الماضي لتطوير مسار العائلة المقدسة، والتي تضم وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية والداخلية ومحافظة البحيرة، وكافة الجهات ذات الصِّلة، وذلك للتنسيق فيما بينها لتحقيق المحاور الرئيسيّة لاستكمال المشروع.

يأتي ذلك بدعوة من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس.

واستعرضت الوزيرة ما نتج عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٨ بخصوص المسار والبدء بالخمسة نقاط الأولى له (وهي كنيسة أبو سرجة فى مصر القديمة وكنيسة العذراء فى المعادى وأديرة وادى النطرون: الأنبا بيشوى والسريان والباراموس) كمرحلة تجريبية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء قد وجه خلال هذا الاجتماع بضرورة التزام الجهات المعنية بعناصر التطوير المقترحة، وقيام المحافظات بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها بالتمويل المقرر من وزارة السياحة، وعلى أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في أقرب وقت.

وأشارت الوزيرة إلى تعاون وزارة السياحة مع وزارة الآثار لتوثيق رحلة العائلة المقدسة لمصر وتسجيلها على قائمة التراث اللامادي باليونسكو، وذلك عن طريق اللجنة العلمية التي شكلها السيد وزير الآثار والمعنية بهذا الملف.

وأوضحت انه فيما يتعلق بالترويج للمسار، نظمت الوزارة عدة رحلات تعريفية، فقد استقبلت الوزارة في ديسمبر الماضي وفدا من مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسئولة عن ملف الحج بالفاتيكان، والذين جاءوا لتفقد اماكن المسار، وبعد نجاح الزيارة قامت المؤسسة بإدراج مصر في الكتالوج الجديد الخاص بالحج الفاتيكاني لعام ٢٠١٨، وقد تحملت الوزارة كافة تكاليف هذه الرحلة.

وبعد الزيارة التعريفية الأولى وتغطيتها إعلاميا بشكل كبير في إيطاليا، قام المكتب بروما وبالتعاون مع السفارة المصرية هناك بالتواصل مع جمعية ايطالية كبيرة تقوم بتنظيم رحلات سياحة دينية (UNITALSI)، وقامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باستضافاتهم في رحلة تعريفية في فبراير الماضي، وقامت الوزارة بتحمل تكلفة الزيارة. 

وبعد ذلك قامت جمعية UNITALSI بتنظيم أول رحلة سياحة دينية الى المسارفي شهر يونيو الماضي، وذلك تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتي قامت بالمساهمة في جزء من تكلفة الرحلة، وقد رافقهم وفدا اعلاميا من الصحافة والتليفزيون الايطالي.

كما قام المكتب السياحي بروما بالتعاون مع المجلة المهنية السياحية L`agenzia di viaggi بتنظيم برنامج تعليمي الكتروني لشركات السياحة بايطاليا للحصول علي شهادة معتمدة من المكتب وتم طرح خمس موضوعات للدراسة والتعريف بالمنتجات السياحية المصرية كان من ضمنها رحلة العائلة المقدسة. 

واكدت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس على أهمية المشروع الذي يحظى باهتمام كافة اجهزة الدولة، موضحة أن رحلة العائلة المقدسة في مصر لها مكانة كبير لدى المسيحيين والمسلمين، وأنها تمثل جزء هام من الثقافة والتاريخ المصري، وأشارت الى أهمية الترويج لهذا المسار عالميا. 

كما اكدت على استعداد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب للمساعدة في إنجاح هذا المشروع السياحي التنموي.

من ناحيته قال الدكتور خالد العناني وزير الاثار أن وزارته قامت بالتنسيق مع الكنيسة المصرية، لعمل مشروعات تطوير وترميم للعدد من الكنائس والأديرة والمناطق الاثرية ضمن مسار الرحلة خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ ومنها أديرة وادي النطرون.

وأشار الى دور اللجنة العلمية التي شكلها لتسجيل المسار على قائمة التراث المادي واللامادي باليونسكو، حيث اوضح ان اللجنة تعمل حاليا على ملف تسجيل المسار على قائمة التراث اللامادي لليونسكو، والبدء بتسجيل أديرة وادي النطرون على قائمة التراث المادي للمنظمة كخطوة أولى لتسجيل مواقع أخرى بالمسار.
ننشر تفاصيل اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ..صور
ننشر تفاصيل اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ..صور
ننشر تفاصيل اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ..صور
ننشر تفاصيل اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ..صور

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