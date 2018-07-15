بول بوجبا يسجل ثالث أهداف فرنسا بمرمى كرواتيا .. فيديو

أحرز بول بوجبا الهدف الثالث لمنتخب فرنسا فى مرمى كرواتيا بالدقيقة 58 من تسديدة قوية فى مرمى الشباك فى المباراة المقامة حاليا فى نهائى كأس العالم المقام بروسيا.



شهد مطلع الشوط الثانى بداية هجومية للمنتخب الفرنسي وسدد جيرو كرة قوية تعلو العارضة ونجح حارس الديوك فى ابعاد احدى الكرات التى سددها بريزيتش فى الدقيقة 47 الى ضربة ركنية.



منع الحارس الفرنسي فرصة حقيقية لادراك كرواتيا هدف التعادل عقب إبعاده الكرة من امام ماندوزيكتش داخل منطقة الجزاء وتصدى الحارس الكرواتى لتسديدة مبابى فى الدقيقة 51 من هجمة مرتدة.



واضطر حكم اللقاء الأرجنتيني الى ايقاف اللقاء الى حين خروج بعض المشجعين الى أرضية الملعب بالدقيقة 52 وكاد الحارس الفرنسي فى الدقيقة 53 ان يكلف المنتخب الفرنسي هدفا بعدما ابعد الكرة برعونة داخل منطقة الجزاء تتحول الى ضربة ركنية.



