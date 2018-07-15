عرض استثنائي للوثائقي ناني في سينما فوكس نايشن تاروز بأبو ظبي

يُعرض الفيلم الوثائقي الإماراتي "ناني "الحاصل على عديد من الجوائز في سينما فوكس نايشن تاورز بأبوظبي، يوم الاثنين 16 يوليو الساعة 8 ونصف مساءً، وذلك بالتزامن مع احتفال أناسي للإعلام بمرور 10 سنوات على تأسيسها.



ويقام العرض بحضور العديد من وسائل الإعلام والشخصيات العامة، كما أنه مفتوحًا لحضور المشاهدين مجانًا والدخول بأسبقية الحضور.



أناسي للإعلام أنشأتها الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان عام 2007 برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وهي مؤسسة وطنية تهدف إلى الإسهام في تطوير الحركة الإبداعية الفنية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتعد المؤسسة الأولى من نوعها في الدولة في مجال الأفلام الوثائقية، وتسعى إلى تشجيع الشباب على الانخراط في هذا المجال الإبداعي.



كانت شركة MAD Solutions الموزعة للفيلم قد أطلقت الفيلم في سينما سينسكيب بالكويت، ليكون هو ثاني الأفلام الوثائقية التي يتم إطلاقها في الكويت، كما أطلق الفيلم في الإمارات.



وفي جولته بالمهرجانات والمحافل الدولية، فاز "ناني" بـالعديد من الجوائزوهي : جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان "لوس أنجلوس" السينمائي، جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان تورونتو الدولي السينمائي "نوليوود" في كندا ، والجائزة الذهبية في مسابقة هوليود للأفلام، وجائزة في مسابقة جوائز الفيلم الأمريكي، كما وصل للنهائيات في مهرجان فونيكس للأفلام في ملبورن .



وعبر 80 دقيقة، يقدم الفيلم تجربة أسرة إماراتية في أبوظبي تستعين بمربية بريطانية بشكل مؤقت لتساعدها على ترتيب برنامج الدراسة والأنشطة اليومي الخاص بأطفالها الستة، وهو ما يؤدي إلى تجاذب وتنافر بين المربية والأطفال خاصة عند تغيير عاداتهم اليومية. يكشف الفيلم عن تفاصيل العلاقات وطبيعة الحياة والتفاعل بين عدة ثقافات مختلفة داخل بيت واحد، مدى تقبل الأسرة الإماراتية لثقافة الآخر، وحرصها على التزام المربيات البريطانيات بالعادات والتقاليد الإماراتية والإسلامية في قواعد تربية الأبناء، ومدى تكيف وتأقلم المربية البريطانية مع عملها وبيئتها الجديدة.



فيلم ناني من إخراج البريطاني بول جيمس دريسكول، وإنتاج أناسي للإعلام، وتتولى توزيعه في العالم العربي MAD Solutions، وقد شارك في بطولة الفيلم نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبد العزيزالجسمي (بن باز)، كذلك شارك الموسيقي والمغني عمارة "بومبينو" مختار بأغنيته تيم تار.



وقد سبق اختيار الفيلم رسميًا للمشاركة في عدة مهرجانات بأنحاء العالم ومنها: مهرجان سيدني العالمي للأفلام في استراليا، ومهرجان هوليود فلوريدا للأفلام في امريكا، ومهرجان طريق الحرير في ايرلندا ، ومهرجان هونج كونج ارت هاوس للأفلام ، ومهرجان ميامي للأفلام المستقلة بأميركا ، مهرجان فينكس السينمائي بأميركا.



كما تم عرضه في 4 دور سينما بلندن ،وعرض أيضًا في قرطبة باسبانيا.



بول جيمس دريسكول هو سينمائي بريطاني انتقل للعمل في أبوظبي منذ عام 2008 للعمل بجريدة The National، حيث شغل مناصب متعددة منها منتج الوسائط المتعددة بالجريدة، ليقدم العديد من الأفلام القصيرة التي نال عنها أربع جوائز عن أفلام من منظمة المصورين الصحافيين الوطنية في الولايات المتحدة الأميركية. نال بول درجة البكالوريوس في الصحافة الدولية من جامعة جون موورز بليفربول، وقد عمل كمدير تصوير، مونتير ومصور لدى العديد من المؤسسات المرموقة مثل أوكسفام، الأمم المتحدة وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).