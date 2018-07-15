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أخبار العالم

رئيسة كرواتيا تحتفل في المدرجات وسط تصفيق بوتين.. صورة

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:32 م
رئبسة كرواتيا
رئبسة كرواتيا
شريف سيد
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة لرئيسة كرواتيا كوليندا جرابر-كيتاروفيتش أثناء احتفالها بهدف بلادها في مباراة نهائي كأس العالم روسيا 2018.

وظهرت كوليندا في الصورة، وهي تحتفل بالهدف، في وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يصفق لإحتفاله وسط حالة فرحهة من المتواجدين في الإستاد.

كانت رئيسة كرواتيا قد أهدت قميص المنتخب الكرواتي يحمل الرقم 9 إلى الرئيس الروسي، قبل مباراة النهائي التي تجمع منتخب كرواتيا ونظيره الفرنسي.
رئيسة كرواتيا تحتفل في المدرجات وسط تصفيق بوتين.. صورة

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