ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

جنايات القاهرة تنظر أولى جلسات قضية إرهاب الزاوية الحمراء 17 سبتمبر

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:35 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
أش أ
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة، جلسة 17 سبتمبر القادم لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"إرهاب الزاوية الحمراء" أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر إسماعيل.

وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال 5 متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ على ذمة القضية، وهم: يحيي محمود عبدالعليم يوسف، وهشام سالم سعيد سالم، ومحمود مصطفى جاد، وعبدالرحمن سيد جبريل، وخالد أحمد محمد مسعود وشهرته خالد تمساح.

وترجع وقائع القضية إلى عدد من الجرائم ارتكبت خلال الفترة من عام 2016 حتى يناير 2018 ، حيث أسندت النيابة إلى المتهم الأول تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ترشيحاتنا

محاولات للصلح بين مي سليم ووليد فواز

نجم ألمانيا السابق يعيد كأس العالم إلى روسيا بعد 4 سنوات

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو

نهائي كأس العالم.. الجماهير تقتحم الملعب وتوقف المباراة

راكيتيتش نجم كرواتيا يتعهد برد فعل غريب حال التتويج بالمونديال

كرواتيا تنهار .. مبابي يحرز رابع أهداف فرنسا .. فيديو

شرطة التموين: خطوط ساخنة لتلقي شكاوى البيض الصيني

ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالإسم و رقم الجلوس.. الآن

رسميا.. محمد صلاح يقود معسكر ليفربول في أمريكا

النيران الصديقة تمنح فرنسا هدفا بمرمى كرواتيا .. فيديو

اتحاد الكرة يتراجع عن تسمية الدوري الممتاز باسم سمير زاهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفارة الألمانية: مشروع المكتبة المتنقلة رمز للمشاركة في تنمية المجتمع

كارثة تفعلها الأمهات يوميا تهدد جمال البنات

لأول مرة.. أجهزة لممارسة الرياضة في ميادين مصر الجديدة مجانا

كارثة أثرية تهدد مسجد تربانة آخر مساجد العثمانيين بالإسكندرية.. صور

النيران الصديقة تمنح فرنسا هدفا بمرمى كرواتيا .. فيديو

فيديو

والدة جثث أطفال المريوطية : هربت من أهلى من ١٥ سنة وأنجبتهم من 3 رجال.. فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو
كرواتيا تنهار .. مبابي يحرز رابع أهداف فرنسا .. فيديو
بول بوجبا يسجل ثالث أهداف فرنسا بمرمى كرواتيا .. فيديو
الآن يمكنك تحضير شوكولاتة فوندو بالمنزل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟