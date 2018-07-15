جنايات القاهرة تنظر أولى جلسات قضية إرهاب الزاوية الحمراء 17 سبتمبر

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة، جلسة 17 سبتمبر القادم لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"إرهاب الزاوية الحمراء" أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر إسماعيل.



وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال 5 متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ على ذمة القضية، وهم: يحيي محمود عبدالعليم يوسف، وهشام سالم سعيد سالم، ومحمود مصطفى جاد، وعبدالرحمن سيد جبريل، وخالد أحمد محمد مسعود وشهرته خالد تمساح.



وترجع وقائع القضية إلى عدد من الجرائم ارتكبت خلال الفترة من عام 2016 حتى يناير 2018 ، حيث أسندت النيابة إلى المتهم الأول تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.