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كأس العالم

ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:33 م
كرواتيا و فرنسا
كرواتيا و فرنسا
يسرى غازى
أحرز ماندزوكيتش هدف كرواتيا الثاني في مرمى منتخب فرنسا في الدقيقة 67 من خطأ دفاعى قاتل لحارس مرمى الديوك فى المباراة المقامة حاليا فى نهائى كأس العالم المقام بروسيا.

شهد مطلع الشوط الثانى بداية هجومية للمنتخب الفرنسي وسدد جيرو كرة قوية تعلو العارضة ونجح حارس الديوك فى إبعاد إحدى الكرات التى سددها بريزيتش فى الدقيقة 47 إلى ضربة ركنية.

منع الحارس الفرنسي فرصة حقيقية لادراك كرواتيا هدف التعادل عقب إبعاده الكرة من امام ماندوزيكتش داخل منطقة الجزاء وتصدى الحارس الكرواتى لتسديدة مبابى فى الدقيقة 51 من هجمة مرتدة.

واضطر حكم اللقاء الأرجنتيني الى ايقاف اللقاء الى حين خروج بعض المشجعين الى أرضية الملعب بالدقيقة 52 وكاد الحارس الفرنسي فى الدقيقة 53 ان يكلف المنتخب الفرنسي هدفا بعدما ابعد الكرة برعونة داخل منطقة الجزاء تتحول الى ضربة ركنية.

أحرز بول بوجبا الهدف الثالث لمنتخب فرنسا فى مرمى كرواتيا بالدقيقة 58 من تسديدة قوية فى مرمى الشباك عقب تلقيه تمريرة جريزمان داخل منطقة الجزاء.

ومنع فريزيكتش لاعب كرواتيا هدفا رابعا للمنتخب الفرنسي عقب تمرير بول بوجبا الكرة فى الدقيقة 60 داخل منطقة الجزاء يبعدها لاعب المنتخب الكرواتى الى ضربة ركنية قبل ان تصل الى أقدام جريزمان.

أضاف مبابى الهدف الرابع لمنتخب فرنسا فى مرمى كرواتيا فى الدقيقة 68 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة ماكرة من زميله هرنانديز. 

ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدفا ثانيا لـ كرواتيا من خطأ قاتل لـ حارس فرنسا ..فيديو

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