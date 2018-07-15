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فن

ظافر العابدين ينشر صورة من نهائى كأس العالم

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:59 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان ظافر العابدين صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من ملعب مباراة النهائى فى كأس العالم المقام فى روسيا والذى جمع بين فرنسا وكرواتيا، وانتهى بتفوق فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفضل ظافر في الفترة الحالية الحصول على راحة وذلك بعد المجهود الكبير الذى قدمه فى مسلسله "ليالى أوجينى".

مسلسل "ليالى اوجينى" عرض فى رمضان الماضى وشاركه البطولة فيه امينة خليل وهو من تأليف سماء أبو القاسم وإخراج هانى خليفة.
ظافر العابدين ينشر صورة من نهائى كأس العالم

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