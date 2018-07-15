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فن

تامر حسني يطرح فيديو كليب عيش بشوقك خلال ساعات

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:56 م
صدى البلد
سعيد فراج
قرر النجم تامر حسني طرح فيديو كليب أغنية «عيش بشوقك»، خلال ساعات، والتي تحمل عنوان ألبومه الجديد الذي من المقرر طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية خلال الأيام القادمة.

يعد ألبوم «عيش بشوقك» أول إنتاج فني لشركة تامر حسني، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم مصطفى حسن، بلال سرور، هانى محروس، تامر حسين، تامر علي، هيثم راضي، جلال الحمداوي، صابر كمال، شريف بدر، شريف مكاوي، عبدالرحمن شوقي، وسام عبدالمنعم، و رمضان محمد.

ويعتبر «حسني» أول مطرب عربي يقوم بتصوير كل الأغاني التى يتضمنها الألبوم والتى تبلغ ١٢ أغنية على طريقة الفيديو كليب، ويتعاون في ذلك مع عدد كبير من المخرجين أبرزهم المخرج اللبنانى سعيد الماروق فى الدويتو الغنائى الذى يجمعه مع المطرب الجزائرى الشاب خالد وهى بعنوان «وأنت معايا»، كما يقدم لأول مرة المخرج أحمد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، والمخرج مازن نيازي كاكتشاف جديد على الساحة.

أغنية «عيش بشوقك» من كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع هاني محروس وبلال سرور، والكليب من إخراج هادي الباجوري، وتدور فكرة الكليب حول أن تامر حسني يسير وسط الناس، وكل واحد منهم لديه مشاكل مختلفة في حياته ورغم ذلك يحاول أن يخرج منهم الابتسامة.

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