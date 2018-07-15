محافظ الوادي الجديد يتفقد مديرية التربية والتعليم بالخارجة.. صور

تفقد اللواء يسري عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مبنى مديرية التربية والتعليم بمدينة الخارجة وذلك بهدف الوقوف على امكانية استغلال المبنى بعد اخلائه كمدرستين نظرا لتصميم المبنى على شكل مدرسة وكذلك نظرا لأنه من المقرر انشاء مبنى ديوان عام للمديرية خارج الكتلة السكنية.



ووجه المحافظ بدراسة استغلال أحد مكونات المبنى المديرية كمدرسة فندقية واستغلال الجزء الباقي كمدرسة ثانوية او طبقا للحاجة، مشيرا الى ضرورة رفع كفاءته قبل بدء تنفيذ الاعمال.

