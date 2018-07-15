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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مديرية التربية والتعليم بالخارجة.. صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:56 م
محافظ الوادى: ورئيس
محافظ الوادى: ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يتفقدا مديرية الت
محمد منصور ابوالعلمين
تفقد اللواء يسري عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مبنى مديرية التربية والتعليم بمدينة الخارجة وذلك بهدف الوقوف على امكانية استغلال المبنى بعد اخلائه كمدرستين نظرا لتصميم المبنى على شكل مدرسة وكذلك نظرا لأنه من المقرر انشاء مبنى ديوان عام للمديرية خارج الكتلة السكنية.

ووجه المحافظ بدراسة استغلال أحد مكونات المبنى المديرية كمدرسة فندقية واستغلال الجزء الباقي كمدرسة ثانوية او طبقا للحاجة، مشيرا الى ضرورة رفع كفاءته قبل بدء تنفيذ الاعمال.
محافظ الوادي الجديد يتفقد مديرية التربية والتعليم بالخارجة.. صور
محافظ الوادي الجديد يتفقد مديرية التربية والتعليم بالخارجة.. صور
محافظ الوادي الجديد يتفقد مديرية التربية والتعليم بالخارجة.. صور

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