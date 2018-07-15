جواز العمل في تصنيع التماثيل الفرعونية.. الافتاء تجيب

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز استخدام تماثيل الزينة إذا لم يقصد بها العبادة او مضاهاة خلق الله.



وأضاف، عبدالسميع" خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن التماثيل التي يصنعها العاملين في السياحة على أشكال الحيوانات يقدموها للسياح كتذكار للسياح من مصر، ولامانع من هذا وليس فيه قصد المضاهاة لخلق الله .

