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أخبار العالم

رئيسة كرواتيا عن قمة ترامب بوتين: الرئيسان ضامنان لاستقرار العالم

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:50 م
رئيسة كرواتيا، كوليندا
رئيسة كرواتيا، كوليندا جرابار كيتاروفيتش
أ ش أ
أعربت رئيسة كرواتيا، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، عن أملها في أن يتحلى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بالمسؤولية خلال قمتهما الأولى المقررة غدًا الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي وأن يتذكرا أنهما الضامنان لاستقرار العالم.

وأكدت كيتاروفيتش -في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الأحد- أن العلاقات الروسية - الأمريكية تعد "ذات أهمية قصوى" بالنسبة لبلادها ولجميع الدول في أنحاء العالم، معربة عن أملها أن يعمل لقاء الرئيسين على تهدئة التوترات الدولية بدلًا من إشعالها.

وفيما يتعلق بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي انعقدت خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين ببروكسل، فإن كيتاروفيتش تغاضت عن سلوك ترامب العدواني بحسب وصف الشبكة الأمريكية مع حلفاء الناتو، قائلة "إنه أمر يتعلق بشخصيته ولن أستغل الأمر ضده".

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