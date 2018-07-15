العبيدي: مشاركة البابا في احتفال السفارة المصرية بالنمسا تؤكد الوحدة الوطنية

أشاد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بمشاركة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي يقوم برحلة رعوية علاجية للنمسا هذا الاحتفال في الاحتفال الذي أقامته السفارة المصرية بالنمسا تحت رعاية السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة.



وأضاف بهجت العبيدي أن الكلمة التي ألقاها قداسة البابا تواضروس الثاني في الاحتفال حملت العديد من المعاني والكثير من عشق وطننا الغالي مصر والمختلف من تحليل عمق الشخصية المصرية حيث أكد أن مصر الوطن صاحب التاريخ الطويل التي تقدم من خلال شعبها ومن خلال تاريخها النموذج الطيب للحياة العصرية مؤكدا في رسالة للعالم الخارجي وخاصة الغربي منه أننا بمصر نعيش كمسيحيين ومسلمين في محبة وتآلف والتاريخ يشهد بذلك ونفرح بهذه الوحدة الوطنية التي لها جذور قديمة تمتد لأكثر 14 قرنا من الزمان.



كما عبر عن امتنانه للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية التي تتبنى مشروع

وأشاد البابا تواضروس الثاني بالمشروع الذي تتبناه الاهتمام برحلة العائلة المقدسة فمصر تهتم بالرحلة وتستقبل الافواج السياحة لكي تتبارك من مواضع ومزارات هذا المسار الذي يمتد كثيرا من الشمال للجنوب.



وذكر بهجت العبيدي أن هذه المشاركة لقداسة البابا لاقت تقديرا كبيرا من كل المشاركين في هذا الاحتفال، وكان من مظاهر ذلك التفاف الكثير من المشاركين: مسلمين ومسيحيين حول قداسته، كما كان هناك شكر عميق من الحضور السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا الذي أتاح بدعوته للبابا هذه الفرصة للحضور للاستماع لكلمة البابا الرائعة من ناحية، ومشاهدتهم له مشاهدة مشاهدة العين من ناحية ثانية.



