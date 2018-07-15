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أخبار البلد

نقيب الاجتماعيين: إلغاء التأهيل التربوي للأخصائيين حق أصيل

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:35 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
قال الدكتور عبد الحميد زيد، القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين، إن إعفاء الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من شرط التاهيل التربوى عند التعيين لم يتم الموافقة عليه بعد من قبل الجلسة العامة لمجلس النواب ضمن التعديلات التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي قانون التعليم وأن الموافقة المعلن عنها مبدئية فقط.

وأكد "زيد"، في تصريحات لصدي البلد، إن إعفاء الاخصائيين من دبلومة التأهيل التربوي حق أصيل لهم، مضيفا الأبحاث والدراسات التي قامت بها نقابة الاجتماعيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ 9 سنوات وحتى عهد الوزير السابق هلالي الشربيني خلصت إلي أن الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين يدرسون نفس المواد التي يدرسها خريجى كليات التربية.

وأضاف القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين، ننتظر ما ستسفر عنه المناقشات بالجلسة العامة لمجلس النواب ونتمني أن تتم الموافقة علي التعديلات.

كان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، كشف عن موافقة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب على التعديلات التى تقدمت بها الوزراة وهى 4 مواد لقانون التعليم والتى سبق ووعد بها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم المعلمين والتى يستفيد منها ٤٠٠ الف معلم واخصائي.

وأوضح "عمر"، ان التعديلات المقدمة تمنح العاملين بالتربية والتعليم المهددون بالفصل لتجاوزهم الثلاث سنوات بدون الحصول على شهادة الصلاحية عام اخر لتقنين وضعهم مع السماح بإعادة التعاقد مع من سبق وفصل الفترة الماضيه لذات السبب، أيضا منح خريجى دبلوم المعلمين والمعلمات والاخصائيين الترقى للمناصب القيادية.

وأضاف "عمر"، تضمنت التعديلات كذلك إعفاء الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من شرط التاهيل التربوى عند التعيين بالإضافة لمادة خاصة بالموافقة على تنظيم المسابقات المحلية لكل محافظة على حدة وفق الاحتياج الفعلى وذلك للقضاء مستقبلا على العجز فى التخصصات المختلفة.

وستعرض تلك التعديلات على الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت عليها.

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