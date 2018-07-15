قافلة طبية لأهالي منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادي الجديد



نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأحد، قافلة طبية لخدمة سكان منطقة درب الأربعين التابعة لمركز باريس.



أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، تقديم الخدمة الطبية لسكان منطقة درب الأربعين المرحلة الأولي، المناطق المحيطة بها من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان من خلال اطباء المديرية



وأشارت مشرف إلى، تنظيم القافلة مستمر حتى غٍد الاثنين، ثم يومي 17 و 18 يوليو الجاري في قرية بغداد التابعة لمركز باريس، على أن تنتقل إلى مناطق الفرافرة نهاية الشهر الجاري.