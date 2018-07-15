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التربية والتعليم: المنظومة الجديدة ستجعل الطالب يعتمد على الفهم

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:51 م
أسامة علي
قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن مصطلح التعليم في مصر خرج عن إطار منظومة التعليم الحقيقية وتحول من الحصول على العلم والفكر إلى الحصول على أعلى الدرجات في مراحل التعليم.

وأكد "خيرى"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة أحلى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن منظومة التعليم الجديدة سترتقى بمستوى الطالب المصرى، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة تجاوزت مرحلة البعبع إلى مرحلة الانتحار.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ستقضي على السلبيات التى عانى منها التعليم بمصر السنوات الماضية وستجعل التعليم يعتمد على الفهم، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم الجديدة ستطبق بداية من المرحلة الابتدائية العام المقبل.

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