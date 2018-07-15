ماذا يحدث للجسم عند تناول مشروب الشاى باللبن

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن اللبن من أكثر العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والعقل وبناء الخلايا والعظام والأسنان ويساعد فى الوقاية من عدد كبير من الأمراض المزمنة والخطيرة لذا يحرص المصريون على تناوله بأشكال وطرق مختلفة وفى مقدمتها الشاى باللبن.



وأضاف "سعيد" أن الشاى باللبن من أكثر المشروبات المدمرة للصحة رغم أنه يحتوى على مركبين كل منهما مفيد للجسم إذا تم تناوله على حدة، حيث أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية أن إضافة الشاى للبن لا تعود على الجسم بأى فوائد غذائية أو صحية.





عرض "سعيد" أهم ما يحدث بالجسم عند تناول الشاى باللبن، وهى كالتالى:



- تعوق الجسم من الاستفادة من مضادات الاكسدة الواقية بالشاى.

- تمنع الجسم من الاستفادة من البروتينات الموجودة فى اللبن.

- تجعل الإنسان أكثر عرضة لهشاشة العظام ومشاكل نقص الكالسيوم.

- الكافيين الموجود بالشاي يعيق من قدرة المعدة على امتصاص الكالسيوم المتواجد باللبن.

- يسبب مشاكل بالقلب ويؤثر عليه بشكل كبير لأن البروتينات بالحليب لها تأثير معاكس لتأثير الشاي فالشاي فقط يزيد قدرة الشرايين على التمدد. لاستيعاب أكبر للدم ومقاومة الماء وإضافة الحليب يمنع هذا الأمر.

- جزيئات الشاي كاتيشينز تولد مادة كيميائية تدعى اوكسيد النيتريك و جزيئات الحليب الكازينات تمنع الكاتيشينز من افتعال اكسيد النيتريك.

- إضافة السكر لهذا المشروب يزيد الأمر سوء ويضر الجسم ويسبب تخمر الطعام الموجود فى المعدة.

